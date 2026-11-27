Депутат Шеремет: Зеленский проводит облавы в вузах, чтобы закрыть дыры на фронте

В Госдуме заявили о попытках Киева заткнуть дыры на фронте за счет студентов Депутат Шеремет: Зеленский проводит облавы в вузах, чтобы закрыть дыры на фронте

Москва27 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается заткнуть дыры на фронте, возникшие из-за огромных потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), путем проведения тотальных облав на студентов в вузах.

Об этом агентству ТАСС рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Владимир Зеленский запустил очередную волну преступных облав на студентов, пропуская их в статусе уклонистов через закупоренное сито ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов - прим. ред). Его действия напрямую связанны с колоссальными потерями личного состава на фронте в ходе бездарных мясных штурмов с целью прорыва и захвата утраченных позиций заявил Шеремет

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев рассказал, что киевский режим из-за массовой гибели военнослужащих ВСУ и нежелания украинцев воевать превратит ТЦК в специальную карательную службу с расширенными полномочиями.

Украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что получает целые дневники о пытках людей, которые пострадали от рук сотрудников территориальных центров комплектования.