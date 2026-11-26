Украинцы присылают журналистке Панченко дневники о пытках в ТЦК Журналистка Панченко заявила, что получает дневники украинцев о пытках в ТЦК

Москва26 ноя Вести.Украинская журналистка Диана Панченко получает целые дневники о пытках людей, которые пострадали от рук сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом она рассказала РИА Новости.

Панченко рассказала, что тайные тюрьмы есть не только на территориях госучреждений или в здании СБУ, но и прямо в местных военкоматах, так называемых центрах комплектования. Именно туда, сказала собеседница, попадают обычные украинцы, и те, кому удалось выйти, рассказывают ей об этом в письмах.

Есть даже дневники, где люди поминутно описывают свой опыт встреч с ТЦК - пытки, унижения. Читаешь как художественную литературу времен революции поделилась украинская журналистка

Ранее Панченко заявила, что тайные пыточные существуют в каждой области Украины, в одном только Киеве их 15. В своем Telegram-канале она рассказала, что получила от пострадавших более тысячи писем с адресами тайных пыточных. Те, кто столкнулся с пытками, приводят подробности издевательств в тайных тюрьмах.