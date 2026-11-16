Москва16 ноя Вести.Тайные тюрьмы начали появляться на Украине еще в 2014 году, а затем их стали использовать не только сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), но и территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом KP.RU рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, с 2014 года людей удерживали в тайных тюрьмах без официальных обвинений и оформления задержания, рассчитывая впоследствии обменять их на пленных или получить выкуп от родственников.

При этом такие случаи подтверждала миссия ООН по правам человека, отмечая, что людей якобы удерживают "в ожидании переговоров".

После февраля 2022 года, по данным военкора, количество подобных объектов увеличилось. В них стали появляться и украинские граждане. Журналист привел данные ООН, согласно которым с февраля 2022 года по май 2023-го было зафиксировано 75 случаев произвольного задержания. При этом 57% опрошенных задержанных сообщили о применении пыток.

Если подвал СБУ – обменный фонд, то подвал военкомата – банкомат… Приводят самых обычных украинцев, которых ловят на улицах и заталкивают в микроавтобусы. И чем страшнее в этом подвале, тем охотнее родня несет деньги, чтобы человека выпустили объяснил Коц

Он подчеркнул, что обнаружение тайной тюрьмы в Борщаговке в Киевской области "вскрыло гнойник" сети пыточных.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что подобные объекты находятся в самом Киеве, а также в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и ряде других областей Украины. По его словам, подпольные пыточные используются как средство наказания и принуждения.