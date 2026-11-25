Украинская журналистка рассказала об угрозах от ГУР и офиса Зеленского РИА Новости: Панченко рассказала об угрозах со стороны офиса Зеленского

Москва25 ноя Вести.Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что получает угрозы от офиса Владимира Зеленского и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Соответствующее заявление она сделала агентству РИА Новости.

Угрозы убить меня и мою семью я получаю по сто раз в день последние десять лет. Очень много сказала Панченко

В январе 2023 года Служба безопасности Украины обвинила Панченко в поддержке российской спецоперации из-за репортажей из Мариуполя и Донецка​​​. Позже против нее завели еще одно дело по обвинению в госизмене.

Ранее журналистка сообщила, что обнародовала адреса секретных тюрем и пыточных на Украине, кроме того - получила более тысячи обращений от людей, которые прошли через подобные учреждения.