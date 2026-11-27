Москва27 ноя Вести.После шестилетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, международный поезд "Пекин-Иркутск" возобновил движение маршруту, совершив первую остановку в Улан-Удэ. На перроне состав встречала журналист ИС "Вести" Александра Захарова.

Состав прибыл в Улан-Удэ утром 27 ноября. Столица Бурятии встретила поезд легким снегопадом. Состав номер 3 отправился из Пекина 25 ноября.

В столицу республики поезд по направлению "Пекин-Иркутск" прибыл без опоздания, в 6 утра 28 минут по местному времени. Последний раз, международный состав остановку на перроне улан-удэнского вокзала делал ровно 6 лет назад. Прибыл он на первый путь рассказала журналист

Состав, окрашенный в темно-зеленый цвет с яркой желтой полосой, состоит из тринадцати вагонов. В их числе десять купейных и один вагон-ресторан. В окнах мерцает неровный свет: раннее утро, и большинство пассажиров еще спят, но не все. Некоторые, предвкушая краткую остановку в столице байкальской республики, намеренно проснулись

Я сейчас еду со своим сыном чтобы путешествовать. Мы слышали об этом поезде. Вот решили прокатиться. Погода хорошая, не очень холодно рассказала пассажир из Китая

Уникальность этого железнодорожного маршрута заключается в том, что он проходит через Монголию, фактически объединяя три страны. Общая дистанция составляет 2666 километров, а путешествие занимает чуть больше двух дней. Поезд будет отправляться еженедельно. Уже через несколько часов состав прибудет на конечную станцию – в Иркутск.

Ранее сообщалось, что РЖД и Китайские железные дороги согласовали организацию международного поезда №3/4 по маршруту Пекин – Иркутск, который следует через столицу Монголии. Поезд будет ходить раз в неделю: из Пекина – по средам в 7.27 по местному времени, остановка в Улан-Баторе – по четвергам в 14.35, а прибытие в Иркутск – по пятницам в 14.55. Обратно из Иркутска состав будет курсировать по субботам в 6.58, с остановкой в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и с прибытием в Пекин по понедельникам в 14.35.