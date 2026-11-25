Поезд Пекин — Иркутск отправился в первый рейс после шестилетнего перерыва

Поезд Пекин — Иркутск отправился в первый за 6 лет Поезд Пекин — Иркутск отправился в первый рейс после шестилетнего перерыва

Москва25 ноя Вести.Международный поезд Пекин — Иркутск отправился в первый после шестилетнего перерыва рейс, передает ТАСС.

Поезд отправился из Пекина в 7.27 по местному времени без задержек. В настоящее время поезд идет с небольшим опережением и может прибыть на станцию Чжанцзякоу на 12 минут раньше следует из данных онлайн-табло на официальном сайте железных дорог Китая

Отмечается, что поезд №3/4 будет ходить раз в неделю. Из Пекина он будет отправляться по средам в 7.27 по местному времени (2.27 мск) и прибывать в Иркутск в пятницу в 14.55 (9.55 мск).

А из Иркутска — по субботам в 6.58 (1.58 мск) и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35 (9.35 мск).

В составе поезда — пассажирские вагоны китайского производства, которые отличаются повышенным уровнем комфорта.

Ранее между Москвой и Пекином курсировал прямой международный состав с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Однако в феврале 2020 года железнодорожное сообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.