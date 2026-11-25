Москва25 нояВести.Международный поезд Пекин — Иркутск отправился в первый после шестилетнего перерыва рейс, передает ТАСС.
Поезд отправился из Пекина в 7.27 по местному времени без задержек. В настоящее время поезд идет с небольшим опережением и может прибыть на станцию Чжанцзякоу на 12 минут раньшеследует из данных онлайн-табло на официальном сайте железных дорог Китая
Отмечается, что поезд №3/4 будет ходить раз в неделю. Из Пекина он будет отправляться по средам в 7.27 по местному времени (2.27 мск) и прибывать в Иркутск в пятницу в 14.55 (9.55 мск).
А из Иркутска — по субботам в 6.58 (1.58 мск) и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35 (9.35 мск).
В составе поезда — пассажирские вагоны китайского производства, которые отличаются повышенным уровнем комфорта.
Ранее между Москвой и Пекином курсировал прямой международный состав с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Однако в феврале 2020 года железнодорожное сообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.