Москва26 октВести.Пассажирский самолет тайваньской авиакомпании China Airlines впервые за четыре года пролетел через воздушное пространство России.
Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над территорией России в конце февраля 2022 года, перейдя на альтернативные маршруты, сообщает РИА Новости.
Утром 25 октября самолет China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство Россииговорится в сообщении местной газеты "Цзиньжи"
Использование маршрута через Россию позволило сократить время полета примерно на 40-60 минут. Однако эксперты отмечают, что о полном возобновлении полетов через воздушное пространство России говорить пока рано.
Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.