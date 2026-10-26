Самолет тайваньской компании впервые за 4 года пролетел над территорией РФ

Самолет тайваньской компании впервые за 4 года пролетел над территорией России Самолет тайваньской компании впервые за 4 года пролетел над территорией РФ

Москва26 окт Вести.Пассажирский самолет тайваньской авиакомпании China Airlines впервые за четыре года пролетел через воздушное пространство России.

Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над территорией России в конце февраля 2022 года, перейдя на альтернативные маршруты​​​, сообщает РИА Новости.

Утром 25 октября самолет China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России говорится в сообщении местной газеты "Цзиньжи"

Использование маршрута через Россию позволило сократить время полета примерно на 40-60 минут. Однако эксперты отмечают, что о полном возобновлении полетов через воздушное пространство России говорить пока рано.

Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.