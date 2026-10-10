Летевшие из Вьетнама через Казань пассажиры самостоятельно добирались до столицы

Baza: летевших из Вьетнама в Москву пассажиров высадили в Казани Летевшие из Вьетнама через Казань пассажиры самостоятельно добирались до столицы

Москва10 окт Вести.Около 300 пассажиров, которые летели из Вьетнама в Москву, вынуждены были за свой счет добираться до столицы из Казани. Подробности сообщает Baza.

Как рассказал один из пассажиров, самолет авиакомпании VietJet Air уже подлетал к Шереметьево, когда из-за закрытия воздушного пространства экипажу пришлось изменить курс. В результате самолет сел в столице Татарстана, где людей около трех часов не выпускали из салона и не предоставляли бесплатную еду.

Сначала туристам пообещали, что на следующий день их доставят тем же бортом в Москву.

Однако после прохождения таможни и получения багажа представитель перевозчика заявил, что продолжить полет не получится: после завершения международного рейса авиакомпания не может перевозить людей между двумя российскими городами говорится в сообщении Baza в MAX

В результате пассажиры самостоятельно добирались из Казани до Москвы. Некоторым пришлось вернуться домой почти на сутки позже запланированного и за свои деньги.

Авиакомпания не обещала компенсировать траты и предложила решать вопрос с туроператором.