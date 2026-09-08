Пассажиров, задержавшихся из-за извержения вулкана, отправили в Москву Vietnam Airlines урегулировали ситуацию в Ханое из-за отмены двух своих рейсов

Москва8 сен Вести.Пассажиры, которые задержались из-за извержения вулкана, отправились в Москву рейсом другой авиакомпании. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Ханое.

Сотрудники Vietnam Airlines подтвердили, что всем пассажирам была произведена повторная бронь на обратный рейс в Россию другой авиакомпании и в отелях никого из туристов больше не осталось рассказали российские дипломаты

Ранее посольство России сообщило, что 6 и 7 сентября 2026 года были отменены два рейса вьетнамского авиаперевозчика по маршруту Ханой - Москва. Посольство в Ханое после обращения туристов сразу же взяло ситуацию под контроль и находилось в постоянном контакте с авиакомпанией. Дипломаты подтвердили готовность оказать соотечественникам всю необходимую консульскую помощь.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию Space Travel сообщала, что рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву задерживается в связи с извержением вулкана в Индонезии.