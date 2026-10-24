На Камчатке успешно запущен первый прямой регулярный рейс в китайский Харбин

С Камчатки улетел первый прямой регулярный рейс в Китай На Камчатке успешно запущен первый прямой регулярный рейс в китайский Харбин

Москва24 окт Вести.Состоялся первый прямой авиарейс, следующий из Петропавловска-Камчатского в китайский Харбин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона в мессенджере МАХ.

Сегодня первые пассажиры уже отправились в Китай и оценили удобство нового рейса. Полеты выполняет авиакомпания "ИрАэро" на отечественном самолете "Сухой Суперджет" один раз в неделю по субботам, время в пути – около 3,5 часов… Новый маршрут работает в обоих направлениях говорится в сообщении

Отмечается, что благодаря расписанию прибывшие на территорию КНР пассажиры смогут сразу воспользоваться стыковочными рейсами и продолжить свое путешествие по выбранным маршрутам. Это избавляет от длительных и затратных пересадок.