Москва24 октВести.Состоялся первый прямой авиарейс, следующий из Петропавловска-Камчатского в китайский Харбин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона в мессенджере МАХ.
Сегодня первые пассажиры уже отправились в Китай и оценили удобство нового рейса. Полеты выполняет авиакомпания "ИрАэро" на отечественном самолете "Сухой Суперджет" один раз в неделю по субботам, время в пути – около 3,5 часов… Новый маршрут работает в обоих направленияхговорится в сообщении
Отмечается, что благодаря расписанию прибывшие на территорию КНР пассажиры смогут сразу воспользоваться стыковочными рейсами и продолжить свое путешествие по выбранным маршрутам. Это избавляет от длительных и затратных пересадок.