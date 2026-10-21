В китайский город Санья будет летать прямой рейс из Читы и Благовещенска

Читу и Благовещенск свяжет прямой рейс с китайским курортом Санья В китайский город Санья будет летать прямой рейс из Читы и Благовещенска

Москва21 окт Вести.У жителей Забайкалья и Приамурья появится возможность летать прямым рейсом на китайский остров Хайнань рейсами авиакомпании "ИрАэро». С 10 декабря перевозчик запускает полеты в курортный город Санья из Читы и Благовещенска. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает ТАСС.

Туристы будут летать на самолетах Sukhoi Superjet 100 с технической посадкой в китайском городе Хэфэй для дозаправки. При этом пассажирам не придется покидать салон.

Первый вылет из Читы запланирован на 10 декабря. Самолеты будут отправляться по четвергам. Из Благовещенска вылететь можно будет по пятницам, начиная с 11 декабря. Обратные рейсы запланированы по пятницам в Читу и по субботам в Благовещенск.