Москва29 ноя Вести.Международный аэропорт Хабаровска ведет переговоры об открытии новых рейсов в Китай. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик.

По его словам, данное направление в 2026 году пользуется популярностью.

В этом году у нас увеличилась частота рейсов и в Пекин, и в Харбин. Добавился китайский перевозчик, выполняющий полеты по направлениям в Харбин, российская компания S7 начала полеты в Пекин в зимнем расписании. В летнем расписании мы тоже ведем уже переговоры об открытии новых рейсов отметил Кондратчик

Спрос на путешествия в КНР в этом году у жителей Хабаровского края вырос на 70%. Туристический поток между Россией и Китаем растет благодаря безвизовому режиму, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Взаимный турпоток после введения безвиза увеличился сразу на 43%.