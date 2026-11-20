Знаменитая бегемотиха Фиона умерла в США из-за проглоченной шапки Известная бегемотиха Фиона скончалась в Цинциннати после того, как съела шапку

Москва20 ноя Вести.Девятилетняя бегемотиха Фиона из зоопарка американского города Цинциннати умерла после того, как проглотила шапку, случайно оказавшуюся в ее вольере, сообщила пресс-служба зоопарка на официальном сайте.

Животное проглотило шапку на прошлой неделе, после чего за ее жизнь начали бороться ветеринары. Они проводили все поддерживающие медицинские процедуры, однако спасти животное не удалось.

Сейчас мы пребываем в шоке. Мы не ожидали такого исхода. Она боролась до последнего, пока больше не смогла… Ее очень любили сотрудники зоопарка и бесчисленное количество людей по всему миру. Ее утрата станет огромным горем для очень многих сказал директор зоопарка Дэйв Дженики

Фиона родилась в 2017 году на шесть недель раньше срока и весила 13 кг при норме для новорожденных бегемотов в 25 кг. На тот момент она была самым маленьким бегемотом в мире. Широкой публике она стала известна, когда сотрудники зоопарка начали снимать шоу с ее участием, где рассказывали о ее жизни.