Москва13 авгВести.В Санкт-Петербурге маленькая Луна Феннер, которой российские врачи удалили огромную родинку на лице, скучает по своей собаке в Америке. Об этом девочка рассказала ТАСС. Пациентка хочет поскорее вернуться домой, чтобы увидеться со своими друзьями и обнять любимого питомца.
Мы всегда скучаем по дому, по нашей собаке, но здесь тоже хорошо. Луна скучает по своим друзьям и по своей собакепризналась мама Луны в беседе с агентством
Утром 13 августа семья Луны Феннер отправится домой после трех месяцев пребывания в России. Их ждет долгий перелет с пятичасовой остановкой в Турции и прибытием в Майами к вечеру следующего дня.
Ранее сообщалось, что прооперированная в России американка, известная как "девочка с маской Бэтмена" полюбила пельмени и чай. Также за время лечения она научилась говорить несколько фраз по-русски.