"Девочка с маской Бэтмена" возвращается в Америку после лечения в России

Луна Феннер, которую прооперировали в России, скучает по своей собаке в Америке "Девочка с маской Бэтмена" возвращается в Америку после лечения в России

Москва13 авг Вести.В Санкт-Петербурге маленькая Луна Феннер, которой российские врачи удалили огромную родинку на лице, скучает по своей собаке в Америке. Об этом девочка рассказала ТАСС. Пациентка хочет поскорее вернуться домой, чтобы увидеться со своими друзьями и обнять любимого питомца.

Мы всегда скучаем по дому, по нашей собаке, но здесь тоже хорошо. Луна скучает по своим друзьям и по своей собаке призналась мама Луны в беседе с агентством

Утром 13 августа семья Луны Феннер отправится домой после трех месяцев пребывания в России. Их ждет долгий перелет с пятичасовой остановкой в Турции и прибытием в Майами к вечеру следующего дня.

Ранее сообщалось, что прооперированная в России американка, известная как "девочка с маской Бэтмена" полюбила пельмени и чай. Также за время лечения она научилась говорить несколько фраз по-русски.