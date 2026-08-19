ASNA: в Италии мать двоих детей подавилась беконом и скончалась в реанимации

В Италии мать двоих детей скончалась, подавившись беконом ASNA: в Италии мать двоих детей подавилась беконом и скончалась в реанимации

Москва19 авг Вести.В итальянской коммуне Каподимонте 28-летняя мать двоих детей скончалась, подавившись кусочком бекона. Врачи шесть дней боролись за ее жизнь, сообщает ASNA.

Женщина задохнулась после того, как кусок бутерброда с беконом застрял у нее в горле говорится в сообщении

Уточняется, что итальянка обедала со своими детьми: 5-летным сыном и 8-летней дочкой, когда кусок пищи внезапно застрял у нее в горле, перекрыв дыхательные пути. На помощь девушке пришел ее отец, который около 20 минут пытался ее спасти, в том числе с помощь приема Геймлиха. Все это время мозг пострадавшей был лишен кислорода.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, вызванные семьей… Врачи организовали ее транспортировку вертолетом в больницу Санта-Роза в Витербо, куда Ракеле прибыла через несколько минут уже в критическом состоянии указано в публикации

В реанимации она провела шесть дней, после чего скончалась из-за необратимых последствий для мозга.

Ранее сообщалось, что в Гондурасе 38-летняя мать троих детей Дарлинг Эркулес стала жертвой нападения змеи и скончалась.