Звезда "Реальных пацанов" Армен Бежанян рассказал, как чувствует себя после ДТП Звезда "Реальных пацанов" Бежанян избежал травм в серьезном ДТП под Пермью

Москва17 сен Вести.Актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", чувствует себя хорошо после серьезного ДТП на трассе в Пермском крае, об этом он сам сообщил изданию "Абзац". Артист рассказал, что его машина вылетела в кювет.

По словам Бежаняна, он не пострадал, однако второй водитель скрылся с места ДТП. Актер также отметил, что в ГИБДД ему объяснили сложность доказательства вины второго участника - из-за отсутствия столкновения и видеорегистратора.

Со мной все хорошо, спасибо, не жалуюсь. Я топнул, чтобы обогнать идущую машину, а она резко вильнула, и мне пришлось рулем дернуть влево на автомате. Машина поменяла траекторию и полетела. Тяжело, когда тебя оставляют в такой ситуации: человек видел этот маневр, что я улетаю, и просто уехал. А вдруг в салоне были бы дети или кому-то требовалась скорая помощь? поделился Бежанян

Актер добавил, что его иномарка получила ряд существенных повреждений и проводить дорогой ремонт небезопасно. Бежанян решил, что разумнее будет сдать машину в утиль.

Машину можно восстанавливать, только надо посчитать, насколько это целесообразно финансово. Все равно ресурс автомобиля по надежности будет уже не тот. Поэтому, чтобы и другие тоже не подвергались этим рискам, по мне, лучше просто утилизировать этот автомобиль – и все заключил актер

Ранее сообщалось, что звезда "Реальных пацанов" попал в ДТП на трассе под Пермью. Автомобиль улетел в овраг на 30 метров и врезался в деревья.