Армен Бежанян, сыгравший в "Реальных пацанах", попал в ДТП под Пермью Baza: актер из "Реальных пацанов" Армен Бежанян вылетел в кювет

Москва17 сен Вести.Актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", попал в ДТП на трассе под Пермью. Об этом сообщает Baza.

Автомобиль улетел в овраг на 30 метров и врезался в деревья. Машина получила множественные серьезные повреждения, сам актер отделался ссадинами и ушибами.

По его словам, авария произошла, когда актер возвращался из Осы в родной город и пытался обогнать автомобиль, однако тот внезапно вильнул в его сторону. Бежанян быстро повернул руль, чтобы избежать столкновения, но тем самым его машина вылетела со скользкой трассы отмечается в сообщении

Второй участник аварийного эпизода уехал с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Армен Бежанян добавил, что ездит быстро по этой дороге, видеорегистратора не было.