В МИД Австрии российскому послу озвучили "неуместные" требования

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что требования в адрес Москвы провести быстрое и открытое расследование ситуации с блогером Алексеем Навальным являются неуместными.

Любинский отметил, что во время беседы в австрийском МИДе обсуждалась тема отравления оппозиционера. При этом были учтены соответствующие заявления ЕС, а также ряд других международных и двусторонних вопросов, сообщает ТАСС.

Посол обратил внимание на то, что требования в адрес России неуместны, поскольку с германской стороны нет каких-либо конкретных данных, как и реакции по запросу Генпрокуратуры.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что российский посол в Вене был приглашен на беседу в ведомство для беседы из-за ситуации с Алексеем Навальным.