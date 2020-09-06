Распыливший "перец" в лицо минскому милиционеру пойман и сожалеет

В Белоруссии задержали мужчину, распылившего перцовый аэрозоль в лицо милиционеру в ходе несанкционированной акции протеста в Минске 3 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Несанкционированная акция проходила на Логойском тракте, самых активных участников беспорядков задерживала милиция. Мужчина распылил в лицо одного из милиционеров газ, а затем скрылся. У пострадавшего правоохранителя диагностировали химический ожог лица, шеи и глаз перцовым аэрозолем, передает ТАСС.

Задержанный мужчина сожалеет о содеянном, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова. По ее словам, это, возможно, зачтется ему как смягчающее обстоятельство.

В воскресенье, 6 сентября, в центре Минска проходит акция оппозиции "Марш единства". Рядом с площадью Независимости в центре белорусской столицы разместились бойцы внутренних войск и спецтехника, в том числе водометы. На сегодняшних несанкционированных митингах уже задержаны около 10 человек. Несколько человек после стычки с силовиками, когда протестующие отбивали у омоновцев своих товарищей, нуждаются в медпомощи. Интернет работает с перебоями.