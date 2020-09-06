Навальный и "Северный поток-2": мнение Лондона и Праги

Ответственность за произошедшее с блогером Алексеем Навальным на Россию переложить нельзя. Но российским властям придется ответить на серьезные вопросы в связи с предыдущими случаями использования "Новичка" спецслужбами, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью ВВС.

Однако интервью телеканалу "Скай ньюс" Рааб признал, что не видит другого правдоподобного объяснения, кроме как причастность России, поскольку "Новичок" просто так получить нельзя.

Лондон признает возможность применения санкций, но пока предпочитает оказывать давление на Москву через Организацию по запрещению химического оружия. Москва – член ОЗХО с определенными обязательствами.

Тем временем президент Чехии Милош Земан считает, что объяснить инцидент с Навальным – в интересах всех сторон. А попытки западных политиков увязать ситуацию вокруг Навального со строительством газопровода "Северный поток 2" удивительны. Сам Земан не видит ничего общего. Рекомендации госсекретаря США Майка Помпео не сотрудничать с Россией и Китаем в таких стратегических сферах, как атомная энергетика, попросту дерзость, подчеркнул Земан в эфире пражского телеканала CNN Prima News.

Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг считает, что критики "Северного потока – 2" воспользовались ситуацией вокруг инцидента с Навальным. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе "Функе". Но завершение строительства трубопровода в интересах ФРГ. И в принципе поддерживать диалог, чем сжигать мосты, подчеркнула политик.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно.