Ждем посла на Смоленке: Захарова обвинила Берлин в блефе по делу Навального

Россия ожидает от Германии информации, касающейся оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите" (Charite). Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посла ФРГ в этой связи ждут на Смоленской площади.

"Ждем германского посла на Смоленке, – написала Захарова в Facebook. – Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню".

По ее словам, Москва ожидает предоставления всех имеющихся у Берлина данных, касающихся состояния Навального. Она напомнила, что на днях в профильном институте вооруженных сил Германии заявили о "неоспоримых" доказательствах отравления Навального веществом из группы "Новичок". В этой связи немецкие власти заявляют о "многих свидетельствах" причастности российского руководства к этому отравлению". При этом России эти данные, подтверждающие обвинения, не предоставляют.

"О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями", – сказала Захарова, добавив, что вся эта информация становится достоянием "сливных" интернет-ресурсов.

Ранее один из постов Захаровой в соцсети имел неприятные последствия для посла РФ в Сербии. Она сравнила фото встречи президента Сербии Александра Вучича и президента США Дональда Трампа с кадром из фильма "Основной инстинкт". После этого российского посла вызвали в МИД Сербии. Позже Захарова заявила, что ее пост неправильно истолковали.