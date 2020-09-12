The Daily Telegraph уточнила, что Джонсон сказал о Трампе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на посту министра иностранных дел говорил послу США в Великобритании, что Трамп действительно "делает Америку великой". Под этим лозунгом — Make America great again — Трамп проводил свою первую предвыборную кампанию. Как пишет The Daily Telegraph, своим мнением о Трампе как президенте Джонсон делился с дипломатическим корпусом в 2017 году. В частных беседах Джонсон говорил, что Трамп действительно проделывает "фантастическую работу". В частности, такой оценки Джонсона заслужили действия Трампа в сфере внешней политики – на китайском, сирийском и северокорейском направлениях.