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Выборы президента США 40 минут назад

12 сентября 2020 17:10

The Daily Telegraph уточнила, что Джонсон сказал о Трампе


EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на посту министра иностранных дел говорил послу США в Великобритании, что Трамп действительно "делает Америку великой". Под этим лозунгом — Make America great again — Трамп проводил свою первую предвыборную кампанию. Как пишет The Daily Telegraph, своим мнением о Трампе как президенте Джонсон делился с дипломатическим корпусом в 2017 году. В частных беседах Джонсон говорил, что Трамп действительно проделывает "фантастическую работу". В частности, такой оценки Джонсона заслужили действия Трампа в сфере внешней политики – на китайском, сирийском и северокорейском направлениях.

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