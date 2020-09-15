Болгарский "Новичок": прокуратура Софии обвинила трех россиян в покушении на убийство болгар

Расследование по делу о попытке преднамеренного отравления в 2015 году Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и Валентина Тахчиева продолжается. Болгарская прокуратура назвала вторые имена трех россиян, которые обвиняются в этом преступлении.

Софийская горпрокуратура объявила в международный розыск по линии Интерпола троих россиян. Они указаны под двойными именами и фамилиями, которые якобы установлена после расследования. София хочет получить ордера на розыск Георгия Горщкова, он же Egor Gordienko, Сергея Павлова – Sergey Lyutenko, а также Сергея Федотова – Denis Sergeev, сообщает РИА Новости. Им выдвинуты заочные обвинения в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году посредством отравления фосфорорганическим веществом. Правда, у прокуратуры Софии нет окончательного убеждения, что именно эти имена являются настоящими именами разыскиваемых лиц.

Дело началось 28 апреля 2015 года, когда болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев, причастный к оружейному бизнесу, ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии. Внезапно он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. А 4 мая с похожими симптомами был госпитализирован сын Гебрева. После этого специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе. И обнаружили следы хлорпирифоса – крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Вещество в минимальной дозе было обнаружено в поданном бизнесмену салате. Но хлорпирифос к сильной интоксикации и тяжелому состоянию Гебрева, решили криминалисты, привести не мог.

Подозреваемый в отравлении определен не был. И в 2016 году дело было приостановлено.

Но после случая с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Гебрев решил, что против него мог быть использован тот же яд, что и в Солсбери – загадочный "Новичок". Уголовное дело было снова возобновлено после письма бизнесмена в прокуратуру 15 октября 2018 года.

По делу было проведено 15 медико-биологических исследований различных образцов, взятых у пострадавших и с предметов, с которыми контактировали пострадавшие. Научно-исследовательский институт криминалистики и криминологии МВД Болгарии установил, что бизнесмен был отравлен фосфорорганическим соединением хлорпирифос. В финской лаборатории VERIFIN, куда также были направлены образцы, также подтвердили, что это было фосфорорганической соединение диэтилфосфонат – другое название гербицида.

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский назвал вещество, которое было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации Алексей Навального. Это был пластификаторе дифенил (диэтилгексил) фосфат. Мураховский напомнил, что это промышленный химикат, который используется, например, в пластиковых стаканчиках. Этот пластификатор считается малотоксичным. После 44 часов, во время которых омские медики боролись за жизнь Навального, его перевезли в берлинскую клинику Charite. А после этого Берлин обвинил Москву в том, что против блогера был использован "Новичок". 7 сентября Алексей Навальный пришел в себя и уже отключен от аппарата ИВЛ.