Тихановская готовит санкционный список виноватых в насилии над людьми

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала санкционный список, в который войдут силовики и чиновники, виноватые в насилии над гражданами. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первой".

Для включения в "список Тарайковского", как его обозначила Тихановская, уже переданы имена и фамилии потенциальных кандидатов. Они обвиняются в том, что участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе, причастны к пыткам, незаконным арестам, а также издевательствам над задержанными.

Тихановская пояснила, что для идентификации виновных они активно работают с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Санкционный список будет передан Украине, Турции, России, странам Евросоюза и США. Он будет постоянно расширяться.

Светлана Тихановская вновь призвала силовиков остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. По ее словам, в противном случае им не избежать справедливого суда и наказания.

Список назван в честь Тарайковского потому, что данный мужчина стал первой жертвой акций протеста в Белоруссии. Правоохранительные органы республики заявили, что он якобы пытался бросить в силовиков неизвестный предмет, в связи с чем в него пришлось выстрелить. В скором времени было опубликовано видео, кадры которого показывают — у погибшего в руках не было ничего, он просто поднял руки вверх.