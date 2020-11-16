Президентом Молдавии стала Майя Санду

Победу во втором туре президентских выборов в Молдавии одержала представительница правых сил. Майя Санду лидирует с 57,74% после подсчета 99,95% протоколов. Глава проевропейской партии "Действия и солидарность" (PAS) взяла реванш за свое поражение в 2016 году Игорю Додону.

Во втором туре Санду поддержали 910 тысяч молдаван, а действующего президента страны Игоря Додона 690 тысяч. При этом интересно то, что 92% тех, кто голосовал на выборах на участках за пределами Молдавии, отдали свои голоса Майе Санду, отмечает телеканал "Россия 24". Исключение из общей статистики составляет Россия. На всех 17 российских участках для голосования на молдавских выборах победу одержал Игорь Додон. Он набрал 10 тысяч 532 голоса в то время, как за его оппонента проголосовали 3 тысячи 463 молдавских избирателя.

"Картина ясная, здесь посыл избирателей именно такой", – констатировал посол Молдавии в России Андрей Негуца.

Основными лозунгами для избирательной кампании Санду стала борьба с коррупцией, верховенство закона и построение сильного государства. Новый президент считает, что коррупция – это корень бед и проблем с Приднестровьем, где есть люди, которые зарабатывают на коррупционных схемах и контрабанде. На борьбе с коррупцией можно сберечь те деньги, считает кандидат от партии "Действия и солидарность", чтобы повысить пенсии и зарплаты бюджетникам.

Настало время порядочных людей, считает депутат парламента Молдавии от партии "Действие и солидарность Игорь Гросу, которые поддержали Санду на выборах. Поддержку Санду выразили председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Новый президент Молдавии намерена проводить внешнюю политику во благо народа и выводу страны из изоляции. Она намерена восстановить хорошие отношения Кишинева с Румынией, Украиной, ЕС, США, Россией и другими странами. В качестве премьер-министра Санду успела посетить Румынию, Украину, Бельгию и США, но не нашла времени для визита в Москву, несмотря на неоднократное приглашение.

Новому президенту Молдавии 48 лет. Она родилась в селе Рисипень. Сейчас в этом селе в 124 километрах от Кишинева проживает 1125 человек.

Санду окончила факультет менеджмента в Академии экономического образования Молдавии и факультет международных отношений в Академии государственного управления при президенте Молдавии, а затем училась в Школе государственного управления при Гарвардском институте имени Джона Кеннеди.

Карьеру новый президент Молдавии начала с должности советника замглавы одного из управлений министерства экономики Молдавии в 1994 году. С 1998 по 2005 год она была экономистом бюро Всемирного банка в Молдавии. С марта по июнь 2008 года была консультантом бюро ВБ в Молдавии, а затем была советником при правительстве Молдавии. Два Майя Санду работала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В 2012 году она вернулась на родину. Здесь она заняла кресло министра образования.

Майя Санду разорвала свое сотрудничество с Либерально-демократической партией и в декабре 2015 года создала и возглавила партию "Действие и солидарность".

После победы Санду Молдавию ждут серьезные потрясения, предрекает политический аналитик Корнелий Чуря. Если Санду попытается создать парламентское большинство, то страна станет походить на Украину без "майдана", считает Чуря. Разделение государства на приемлемых и неприемлемых людей, от которых Санду намерена избавиться во всех отраслях, грозит серьезным переделом и отсутствием гарантий стабильностьи, предупреждает Чуря.

Какой станет Молдавия под руководством Санду, полагает Корнелий Чуря, сейчас говорить сложно, но прежней она точно не будет.