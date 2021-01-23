Управделами президента отреагировало на нападение в центре Москвы

Агрессия против автомобилей со спецсигналами недопустима, заявила официальный представитель Управделами Елена Крылова. По ее словам, участники несанкционированных акций проявляют насилие в отношении водителей машин автокомбинатов Управделами президента. Это ужасно и страшно, тем более что они развозят врачей к коронавирусным больным.

Так чиновник высказалась об инциденте, когда на Трубной площади автомобиль со спецсигналом заблокировали, а водителя избили.

Крылова призвала водителей выбирать более безопасные маршруты, передает "Интерфакс".