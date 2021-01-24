Некуда идти: подмосковный поселок оказался под угрозой сноса

Реальность или фантастика? Подмосковный поселок Жюльверн неожиданно оказался под угрозой сноса. Три года назад, когда люди пришли сюда, им не сказали, что их дома могут признать самостроем. Сегодня, после того, как "Вести" рассказали об этой ситуации, голос сельчан, похоже, был наконец-то услышан.

Этот коттеджный поселок недалеко от подмосковного Пушкино встал поперек дороги. Буквально! По проекту здесь должны проложить новую скоростную магистраль Ивантеевка – Правдинский.

"Согласно проекту планировки территории, порядка семидесяти земельных участков попадает в зону размещения этой дороги", – говорит житель Жюльверна Тимур Салихов.

Еще больше коттеджей окажется в так называемом санитарном разрыве – полосе отчуждения автомобильной дороги, где не то что жить – огород разводить нельзя. Крюковы – многодетная семья. Чтобы осуществить мечту и построить собственный дом, продали все. Даже единственную 3-комнатную квартиру в Ивантеевке. Набрали кредитов и еще в долги влезли.

"У нас нет другого жилья, это наше единственное жилье – наш дом. Мы проверили по всевозможным источникам, в интернете, просмотрели документы все внимательно. То есть, никакой информации по дороге мы не имели", – рассказывает Елена.

Похожая история почти в каждом доме. Семья Ильиных тоже многодетная. Тоже продали единственное жильё, чтобы купить участок и обзавестись собственным домом. Строят уже два года. Вложили душу, деньги от продажи квартиры и... материнский капитал. О том, что их дом попадает в зону строительства новой скоростной магистрали и его могут снести, Ильины узнали только месяц назад. По проекту дорога пройдёт прямо по их участку. Коттеджный поселок Жюльверн начали возводить в 2017 году в чистом поле. Землю оформили под дачное строительство. По словам застройщика, ни о какой дороге тогда и речи не было.

"Письма приходили о том, что проект не утвержден, работы по нему не ведутся и какой-то конкретики нет", – сказал представитель компании-застройщика Дмитрий Новиков.

Конкретика появилась в декабре прошлого года. Дорогу решили проложить точно посередине посёлка. Шокированные жители стали стучаться во все инстанции и получили ответ: оказывается, план строительства дороги появился на год раньше коттеджей, и его утвердили на местном и на региональном уровне.

"На момент утверждения зоны размещения автомобильной дороги в две тысячи шестнадцатом году территория размежевана не была. Генплан прошел публичные слушания и был утвержден Советом депутатов. После этого собственник начал межевание территории", – заявила руководитель пресс-службы администрации Пушкинского городского округа Елена Ахатова.

Но как госорганы могли выдавать разрешение на строительство и оформлять права собственности на земельные участки, если о дороге уже было известно? Этот вопрос сейчас мучает всех жителей Жюльверна.

"Написано, да, что нет никаких обременений. Для строительства дома нашей семьей был использован маткапитал. Если бы что-то было не в порядке и что-то бы смущало, то, естественно, мы не получили бы одобрение", — говорит Эльвира Спиридонова.

"В связи с тем, что в настоящий момент действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен упрощенный ввод в собственность земель – так называемая дачная амнистия – жители без влияния органов местного самоуправления оформляли участки в собственность", — продолжила Ахатова.

Именно отсюда, считают эксперты, и начались проблемы. Оформить недвижимость без проектной документации и согласования с муниципалитетом, конечно, проще. Но все риски в этом случае собственник берет на себя.

"Если в классическом варианте государство подтверждает, что проект соответствует требованиям, оно разрешает строительство, подтверждает, что построенное здание соответствует установленным государством нормативам, то в данном случае не устанавливается ничего. Просто регистрируется право собственности", — отметил юрист Олег Славянов-Далин.

В судебной практике есть случаи, когда дома, оформленные по дачной амнистии, признавали самостроем и сносили. Жителям Жюльверна обещают выплатить компенсации за землю и дома. Но их такой вариант не устраивает.

Сейчас проект дороги находится на согласовании в Мособлархитектуре, и если план утвердят, десятки домов, в буквальном смысле, закатают в асфальт. В областном комитете по архитектуре и градостроительству комментировать ситуацию отказались. Но, по информации от жителей поселка, после визита съемочной группы ВГТРК с ними связались представители ведомства и предложили организовать встречу, чтобы обсудить ситуацию. Правда, при этом конкретные сроки не назвали.