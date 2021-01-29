Дорога пойдет в обход: чиновники пообещали не сносить подмосковный поселок

Под Новый год жители поселка Жюльверн в Подмосковье узнали, что их дома снесут. Согласно плану по территории поселения пройдет скоростная магистраль Ивантеевка-Правдинский, а их жилье на совершенно законных основаниях могут признать самостроем. У многих сельчан, а среди них много многодетных семей, это единственная недвижимость.

Спиридоновы и еще две сотни семей в поселке Жюльверн выдохнули: их дома и участки не закатают в асфальт.

Месяц назад местные жители узнали, что их поселок мешает строительству новой скоростной магистрали Ивантеевка-Правдинский. Согласно проекту 70 участков находятся непосредственно там, где пройдет трасса, еще больше – в так называемой санитарной зоне. Казалось, участь Жюльверна была решена. И семьи, среди которых немало многодетных, могут лишиться жилья.

"Мы продали свою однокомнатную квартиру, купили с помощью ипотеки и своего материнского капитала этот дом. Идти бы нам было некуда", – рассказывает Вера Постнова.

В документах полный порядок, рассказывают люди. Никаких обременений при оформлении собственности не было.

"Участки здесь начали продавать в 2017 году, и собственники оформляли землю в упрощенном порядке, то есть не получали в администрации разрешения на строительство. Но уже тогда у чиновников был проект дороги, которая пройдет через поселок", – объясняет Алена Лаврова.

Дачная амнистия. с одной стороны, освободила собственников от согласований, но, с другой стороны, люди, покупая землю, не подозревали, что ее могут изъять на вполне законных основаниях, а дома признать самостроем. Такое в судебной практике случалось. В этот раз жителям Жюльверна и администрации удалось договориться, сообщает корреспондент программы "Вести-Москва".

"Сейчас администрация Пушкинского округа работает в тесном сотрудничестве с правительством Московской области. Потому что понятно, что люди уже построились, и с нашей стороны мы пытались сделать все для того, чтобы дома не сносились, чтобы новая трассировка прошла именно в обход домов", – говорит Алина Кашина, сотрудник пресс-службы администрации Пушкинского городского округа.

Трасса Ивантеевка-Правдинский теперь пройдет по землям лесфонда. Проект представят через полгода. Застройщик уверяет, вновь проданные участки, а поселок стремительно растет, не окажутся поперек дороги.

"Расширение поселка будет учтено, он стоит на кадастровом учете, видно все его границы. По предварительным данным, перетрассировка будет достаточно далеко даже с учетом расширения поселка и это никаким образом новых жителей не затронет", – пообещал Дмитрий Новиков, застройщик коттеджного поселка Жюльверн.