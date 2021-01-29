Все суды по уголовным делам Навального заканчивались условными сроками

Мошеннические схемы в деле "Кировлеса" нанесли ущерб различным компаниям на сотни миллионов рублей. Дело было прекращено, но после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина доведено до суда: Навальный отделался условным сроком в 5 лет.

Но еще до оглашения приговора по Кировлесу на Алексея Навального и его брата Олега завели уже другое дело – о мошенничестве с почтовыми отправлениями. От пострадавшей компании "Ив Роше" фирма братьев Навальных получила 55 миллионов рублей, субподрядчику заплатила 31 миллион. Разницу отправили в семейную компанию. Олег Навальный на 3,5 года отправился в тюрьму, а брат, как отмечено в сюжете программы "60 минут", опять получил условное наказание.

Точно так же Навальному сошло с рук дело об организации массовых беспорядков на Болотной площади, а его соратник Сергей Удальцов отправился в тюрьму на 4 года.