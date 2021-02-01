Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев не разделяет опасений некоторой части общества и политиков из-за проходящих акций протеста, о чем заявил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

В эфире телеканала "Россия 1" он привел данные оппозиции, согласно которым на прошлые акции по всей стране вышли около 100 тысяч человек, а 31 января – всего 20 тысяч. И связано это, по мнению Матвейчева, с агрессивными выпадами самой оппозиции.

Так, недавно лидерам оппозиционного движения не понравился последний пост автора-исполнителя Семена Слепакова, за что он был тут же заблокирован во всех соцсетях. Следующим шагом стала откровенная травля легенды советского и российского кинематографа Василия Ланового, скончавшегося 28 января 2021 года. Эти действия не поддержала большая часть тех, кто разделял оппозиционные взгляды, отсюда и результат – накал оппозиционных настроений начал спадать.