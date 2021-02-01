"Крылья Советов" начали тренировку с минуты молчания в память погибших в ДТП под Сызранью

1 февраля тренировка футбольной команды "Крылья Советов" началась с минуты молчания в память погибших в ДТП под Сызранью, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Спортсмены выразили соболезнования родственникам жертв автокатастрофы, находясь на сборах в Турции.

"Сегодня, в день траура по погибшим, игроки и члены тренерского штаба "Крыльев Советов" почтили память жертв аварии. Футбольный клуб "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП. Мы скорбим вместе с вами", – отмечено на официальном сайте команды.

В воскресенье в Самарской и Ульяновской областях был объявлен траур по жертвам автомобильной аварии. Напомним, что автокатастрофа произошла вечером 29 января на 878-м километре трассы М5. Рейсовый автобус Citroen, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком DAF. Также в аварии пострадал внедорожник Chevrolet Niva.

На текущий момент известно о 12 погибших.