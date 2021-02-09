Сын Трампа стал телеграм-миллионером

Более миллиона подписчиков в своем Telegram-канале набрал сын экс-президента США Дональд Трамп-младший. Всего за две недели до этого у него было 723 тысячи подписчиков. Трамп-младший является вице-президентом Trump Organization, которая принадлежит его отцу.

Трамп-младший стал пользоваться сервисом Telegram с лета 2019 года, а в январе 2021 года заявил, что будет пользоваться сервисом потому, что недоволен политикой Facebook, Instagram и Twitter. Более того, он опасается, что руководство этих соцсетей в любой момент его заблокирует, как они это уже сделали с его отцом, отмечает ТАСС. Twitter Дональда Трампа-старшего был заблокирован в последние недели его нахождения в Овальном кабинете Белого дома. Facebook и Instagram лишили президента США права постить свои записи после того, как 6 января сторонники Трампа прорвались в конгресс, чтобы препятствовать утверждению итогов президентских выборов, на которых победу одержал Джозеф Байден.

Демократы теперь жаждут объявить уже ушедшему президенту импичмент, чтобы лишить возможности Трампа взять реванш на выборах через 4 года. Сам же Трамп находится на своем ранчо. По мнению его родственников, он выглядит счастливым без соцсетей и без той ответственности, которую на его плечи возлагало бремя 45-го президента США.

Рассмотрение импичмента Трампу начнется в американском сенате 9 февраля.