Мемориал на месте гибели Юрия Гагарина нуждается в реконструкции

Во Владимирской области в год 60-летия первого полета человека в космос прилагают все усилия, чтобы реконструировать мемориал на месте гибели Юрия Гагарина. Эта тема уже звучит на федеральном уровне. Решению вопроса способствуют в Общероссийском народном фронте.

На этом кольце из лабрадорита у подножия 16 метровой стелы всегда свежие цветы. Мемориал на месте гибели двух Героев Советского Союза – Юрия Гагарина и Владимира Серегина – почти 50 лет притягивает туристов со всех стран мира.

Эта сухая береза – тоже памятник. Ее во время падения срезал МиГ-15. Каждый кусочек киржачской земли хранит память о первом космонавте Земли, считает Наталья Емельянова. Приехать сюда со своей семьей она мечтала несколько лет. "Наше молодое поколение должно знать нашу историю и такую славную дату, как полет первого человека в космос. Скоро 60-летие со дня этого полета, и поэтому я привезла сюда внука, чтобы он увидел все это", – говорит Наталья Емельянова.

Еще недавно в нескольких десятках метров от мемориала располагался гостевой домик с книгами, личными вещами Гагарина и редкими фотодокументами, которые заведующий комплексом Дмитрий Минаев собирал всю жизнь. Сейчас о музейной комнате напоминает только фундамент.

Точная копия самолета, на котором разбились летчики сейчас снята с постамента. МиГ-15, который терпит крушение, решено заменить идущим на взлет истребителем МиГ-29. Его установят уже летом этого года. Идея принадлежит человеку, первому вышедшему в открытый космос – Алексею Леонову. Он видел в этом некий образ надежды. Сюда он приезжал каждый год. Мечтал о создании в Новоселово музея первых космонавтов, но средства так и не были выделены.

Активисты ОНФ сейчас добиваются решения вопроса уже на федеральном уровне. Минкульт и Ростуризм просто обязаны реконструировать мемориал в год 60-летия космонавтики, говорит сопредседатель ОНФ Владимирской области Федор Лавров.

В память о друзьях, Гагарине и Серегине, Алексей Леонов написал икону. На ней Земля изображена такой, какой ее видят космонавты. Икону он подарил местному храму, который жители называют космическим. Изображения героев неба здесь соседствуют с православными святыми.