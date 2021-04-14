СК обыскал редакцию журнала DOXA и задержал четырех сотрудников

Следственный комитет РФ провел обыск в редакции независимого студенческого журнала DOXA и задержал четырех журналистов издания. Это связано с делом о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для жизни, пояснил адвокат одного из задержанных сотрудников.

Уточняется, что журналисты DOXA проходят по одному делу, что и соратник Навального Леонид Волков, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее СК РФ заочно обвинил Волкова в призыве подростков на несанкционированные акции 23 января, после чего оппозиционера объявили в розыск.