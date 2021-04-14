Сотрудникам журнала DOXA запретили определенные действия

Сотрудникам студенческого журнала DOXA избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Четверых сотрудников издания обвинили в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщает РИА Новости. Ранее в редакции журнала прошел обыск, в результате которого и были задержаны работники издания. Им запрещено пользоваться интернетом, выходить из дома и общаться друг с другом.

Работникам DOXA предъявлены те же обвинения, что и соратнику оппозиционного блогера Алексея Навального Леониду Волкову. Им грозит до трех лет колонии. Поводом стал ролик журнала, в котором просят не запугивать школьников и студентов из-за участия в несанкционированных митингах.