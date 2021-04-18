Американцы потеряли доверие к выборам

В своем обращении к нации Байден, словно заведенный, вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. И вновь голословно.

"Еще во время предвыборной кампании я не оставил сомнения в своих выступлениях насчет того, что в случае моего избрания я жестко отвечу на любую попытку повлиять на наши выборы. И я сказал, что последняя (2020 года) предвыборная кампания не станет исключением. Потому что выборы священны. Это суверенные процедуры, наши выборы в США являются выражением воли американского народа. Мы просто не можем позволить иностранной державе вмешиваться в наши демократические процессы безнаказанно. И я сказал ему: если будет доказано, а я так думаю, это доказано, что было вмешательство в наши выборы, я отвечу", – заявил президент США.

Но, во-первых, доказательств вмешательства России в президентские выборы в США так никто и не представил. Невозможно предоставить то, чего нет. Во-вторых, притом что выборы по Байдену "священны", вся избирательная система США столько архаична и непрозрачна, что действительно уязвима для фальсификаций и давно не отражает волю американского народа. Нет прямых выборов президента, убогая система выборщиков, нарушающая принцип "один человек – один голос", массовое голосование по почте или на участке без удостоверений личности.

Сколь на самом деле позорно то, что Байден выдает за священное?

Три звезды и две красных полосы на белом фоне, перекочевавшие на флаг округа Колумбия с фамильного герба Джорджа Вашингтона, не символ местного сепаратизма. Все ровно наоборот. Вывешивая такие флаги на своих домах, жители американской столицы борются за то, чтобы в полной мере почувствовать себя американцами.

На 232-й год существования города Вашингтон у вашингтонцев по-прежнему нет своего сенатора. А до 1961 года не было даже права голоса на президентских выборах.

Предание статуса штата округа Колумбия стало частью движения за права избирателей, тогда как раньше это было немного необычным вопросом.

По сути, жители столичного округа Колумбия частично ограничены в своих избирательных правах. Около 5 миллионов американцев, отбывающих наказание по уголовным делам, вообще лишены права голоса. Касается это часто и тех, кто уже вышел на свободу. За права же вашингтонцев в Конгрессе сейчас борется их единственный представитель Элеанор Холмс Нортон, у которой при этом в Конгрессе даже нет права голоса. С 2000 года в знак протеста против такого положения дел Департамент автомобильного транспорта округа Колумбия даже выдает автомобильные номера с надписью "нет налогам без представительства".

"Население Вашингтона – 712 000. Он станет одним из семи штатов с населением меньше миллиона человек, но При этом Вашингтон платит больше всего федеральных налогов и не имеет статуса отдельного штата", – говорит Нортон.

Холмс Нортон и поддерживающие ее демократы праздновали промежуточную победу. Конечная цель законопроекта – создание на месте округа Колумбия так называемого содружества Дугласа.

Комитет нижней палаты предложил новый законопроект о том, чтобы сделать Вашингтон – округ Колумбия 51-м штатом США. Демократы большинством голосов проголосовали за принятие законопроекта, проложив тропинку для дальнейшего одобрения обеими палатами. Но в Сенате им будет необходимо получить 60 голосов, которых у демократов на данный момент нет.

Нет, потому что их не дадут республиканцы. Вашингтон они считают городом американской бюрократии, которая всегда на стороне демократов. Трамп там получил только 5%, а Байден – 92.

"Государственность округа Колумбия – это ключевой этап в повестке леворадикалов переделать Америку, наравне с законом об альтернативных источниках энергии, об уменьшении финансирования полиции и увеличении численности судей верховного суда", – считает Джеймс Комер, член Палаты представителей США от Республиканской партии.

Сейчас верховных судей – 9. Расклад 6:3 в пользу консерваторов. Идея демократов, о которой они стали говорить еще во время предвыборной кампании, состоит в том, чтобы расширить состав суда и размыть таких образом республиканское большинство.

"Мы пытаемся нивелировать урон, который нанесли по Верховному суду республиканцы, восстановив баланс. Для этого мы предлагаем расширить состав судей до 13. На эти 4 места будут назначены судьи президентом Джо Байденом, чтобы реально отображать желание большинства американцев", – сказал Эд Марки, сенатор Конгресса США от Демократической партии.

Республиканцы уверены: если решение пройдет, то по политической системе США можно будет справлять поминки.

"Демократы совершили свой самый радикальный поступок. Они сделали политический ход, расширяющий контроль Демократической партии вплоть до леворадикалов. В Верховном суде у них одна задача – добавить в состав суда 4 леворадикальных судьи, чтобы уничтожить систему сдержек и противовесов и судебную систему", – уверен Тед Круз, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

Но разве не заржавели и не вышли из строя то ли от времени, а то ли от неправильного обращения сами эти противовесы? Архаичная система выборщиков. Архаика выборного законодательства, полная комичных ограничений и запретов. Например, в Теннесси по закону нельзя избираться тем, кто участвовал в дуэлях. Как минимум в 7 штатах, включая Пенсильванию, избирателям разрешается поменять мнение и переголосовать.

В Техасе и Северной Каролине кандидаты по закону обязаны признавать существование высшего разума. А вот конституции Кентуки и Огайо прямым текстом запрещают участвовать в выборах "душевнобольным и идиотам". Этими положениями, само собой, уже не пользуются, но единого выборного стандарта в Америке тоже не существует. Выборы в США – это пятьдесят разных выборов. Лишь в 20 штатах избиркомы формируются на двухпартийной основе. В 18 в качестве наблюдателей не допускают иностранцев.

"Ведь за этим наблюдали много людей. Это возмутительно, что произошло. Голосование в стране третьего мира. Это позор", – заявил Дональд Трамп.

Это интервью Трампа его невестке Лоре сразу заблокировали на FB. Слишком токсично оно оказалось для демократии демократов, строительству которой так мешают люди с отличной точкой зрения. Например, республиканцы Джорджии, что решили подкрутить гайки в местной выборной системе и которых за это уже записали в последователей одиозного Джима Кроу с его законами о сегрегации.

Нет, Джорджия не относится к тем 19 американским штатам, где для регистрации в качестве избирателя не нужно никаких документов, но голосование по почте, которое так активно продвигали демократы, стало одной сплошной серой зоной на минувших выборах.

"Не десятки, а сотни людей звонят мне и спрашивают: почему так происходит? Когда я лично голосую, то должен предъявить документ с фотографией, а когда посылаю запрос на голосование по почте, то никто никогда не узнает, кто я такой", – отметил Бутч Миллер, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

По подсчетам консервативной организации Judicial Watch, более чем в 29 штатах число избирателей на минувших выборах превысило 100%. То есть проголосовавших там было больше, чем тех, кто имел право голосовать. Вот, например, почасовой график обработки голосов в Мичигане. Поначалу Трамп лидировал, но с двух часов ночи начинается резкий прирост голосов за Байдена, в 5 утра – скачок в более чем сто тысяч голосов в его пользу, в 7 утра кривые пересеклись.

"Откуда же берутся эти штаты, которые приостанавливают подсчет голосов, а потом, когда они начинают подсчет снова, как, к примеру, в Мичигане, магическим образом появляются лишние 138 тысяч голосов, и все из них за Байдена? Вы можете себе представить, в каком бешенстве были бы демократы, если бы эти голоса были за Трампа?" – сказала адвокат Дженна Элис.

В общей сложности республиканцы подали 60 исков. Все их отклонили или вообще не приняли к рассмотрению. Часть претензий касалась того, что представителей штабов Трампа не допускали наблюдать за процессом досрочного голосования, как в Пенсильвании.

"Они сдвинули барьер, чтобы наблюдатели были, как и положено, в 6 футах, но взяли и перенесли машины для голосования с переднего ряда в глубь здания. Это просто невероятно, что они делают с нашими легально отданными голосами", – возмущается Пэм Бонди, юридический советник штаба Дональда Трампа.

А в Аризоне команда Трампа подала иск в связи с тем, работники избиркомов не разобрались с новым оборудованием для голосования. Видя всплывающее сообщение об ошибке, они просто жали одну и ту же зеленую кнопку, что привело к тому, что голоса не были засчитаны. А где-то, как в округе Бакс, и концов не найти. Недействительные бюллетени просто выбросили в мусор.

А В Мичигане журналистам расследователям из проекта Veritas местный почтальон рассказал, как американская почта, вероятно, поработала и на Байдена: "Нам приказали утром забирать все бюллетени в почтовых ящиках и складывать их отдельно, чтобы в конце дня они могли вручную проштамповать их предыдущей датой".

Но были и другие выборные чудеса. Вплоть до воскрешения давно умерших избирателей. Уильям Брэдли умер еще в 1984 году. Проголосовал по почте и некий Джун Айкен. В свои 120 он запросил бюллетень 11 сентября. 8 октября голос Айкена засчитали.

"Среди этих голосов найдут бюллетень Деборы Кристиансен, она умерла в мае, но проголосовала сейчас. Эдвар Сквиот умер 5 лет назад. Казалось, все, он ушел в другой мир, но нет, он проголосовал. И он такой не один. Все эти люди умерли, но проголосовали. Как они отдали свой голос? Ответ прост: по почте", – сказал Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News.

Результат этих где-то откровенных махинаций, а где-то и системных сбоев – один: небывалая для Америки утрата доверия к выборам как таковым. По данным опроса Reuters, 55% республиканцев и сегодня, то есть почти через 100 дней после того, как Байден въехал в Белый дом, считают, что его победа была результатом массовых фальсификаций. 60% тех же республиканцев уверены, что у Трампа просто украли победу. Диаметральная противоположная точка зрения демократов на те же самые вещи – лишь еще одно свидетельство раскола в американском обществе.