Политолог: намерения заговорщиков пресекли спецслужбы России и Белоруссии

Операция по задержанию заговорщиков в Москве было совместной операцией российских и белорусских спецслужб. По оперативной информации, как рассказал в эфире программы "60 минут" политолог Александр Шпаковский, организаторы заговора заранее спланировали, какие объекты госуправления и органы власти требуется захватить, каких людей следует интернировать или арестовать, а кого физически устранить.

"Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от заговорщиков обстоятельствам, но это не означает, что это были только досужие разговоры, – отметил политолог. – Российские и белорусские спецслужбы не дали нам на практике проверить насколько серьезными были намерения задержанных".