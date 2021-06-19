Над московским клубом Gazgolder нависла угроза закрытия

В Москве может быть временно закрыт клуб Gazgolder, об этом в субботу, 19 июня, сообщает ТАСС, со ссылкой на Объединение административно-технических инспекций города Москвы

В заведении, расположенном в Нижнем Сусальном переулке, во время рейда были выявлены нарушения мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

По итогам проверки, проведенной накануне, выяснилось, что посетителями не соблюдалась социальная дистанция, а также игнорировались требования об использовании средств индивидуальной защиты.

В ОАТИ подчеркнули, что за такие нарушения владельцам грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае если несоблюдение правил повлечет за собой нанесение вреда здоровью, то заплатить придется уже миллион рублей, либо приостановить деятельность заведения на 90 суток.

Напомним, что в России за последние сутки выявлено 17 906 случаев заражения COVID-19, зафиксированных в 85 регионах страны. Лидером по количеству заболевших остается Москва: за сутки в столице выявлены рекордные 9120 зараженных.