Московскому клубу Glastonberry может грозить штраф или закрытие

В результате антиковидного рейда в столичном клубе Glastonberry, расположенном на 1-й Дубровской улице, были выявлены нарушения правил, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Объединение административно-технических инспекций города Москвы, посетители заведения не соблюдали социальную дистанцию и игнорировали средства защиты, а некоторые из них – демонстративно снимали маски при виде проверяющих.

Претензии возникли и к рассадке гостей – люди располагались на стульях, которые стояли вплотную друг к другу, что тоже противоречит действующим нормам.

Отмечается, что администрация Glastonberry не приняла мер к пресечению нарушений и теперь на заведение может быть наложен штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей. В худшем случае, клуб могут закрыть на срок до 90 дней.

Напомним, что в России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации – за последние сутки в стране выявлено 17 611 новых случаев коронавируса COVID-19, в Москве зафиксировано 8305 заболевших.