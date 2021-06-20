Армении посоветовали "извлечь урок из прошлого"

Комментируя проходящие в Армении парламентские выборы, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что надеется на извлечение уроков из прошлого новым руководство республики. Заявление сделано по время выступления на дипломатическом форуме в Анталье. Выступая на мероприятии, Чавушоглу заявил о готовности открыть "наши с Азербайджаном" границы, если Армения извлечет уроки из прошлых ошибок и хорошо воспользуется этой возможностью. В этом случае глава турецкого МИД пообещал нормализовать отношения и наладить торговлю с Арменией. "Турция уже стала центром логистики и транспорта. Но до сих пор Армения только изолируется", – посетовал он.

20 июня в Армении открылись 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2,5 миллиона человек. В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Обстановка на внеочередных выборах в парламент Армения спокойная, несмотря на весь накал политической борьбы. Люди активно идут на участки, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК РФ Павла Андреева, который участвует в международном наблюдении за выборами. По данным ЦИК Армении, явка по состоянию на 10 утра по Москве составила 12,2%.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта Армении и Азербайджана и привели к жертвам среди мирного населения. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.