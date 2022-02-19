Кому война, а кому мать родна: что делают США

В Россию прибывают беженцы из Донбасса. Эвакуация мирных жителей, прежде всего детей, женщин и пожилых людей, началась вечером 18 февраля. В ДНР заявили, что Киев готовит наступательную операцию. Украинские силовики произвели массированные обстрелы нескольких населенных пунктов самопровозглашенных республик.

Пока ВСУ обстреливают мирные города Донбасса, западную аудиторию продолжают пугать мнимым вторжением России на Украину. Тамошние средства массовой дезинформации рисуют какие-то карты со стрелками, выдумывают дату начала наступательной операции. Сейчас она сдвинулась на 20 февраля. До этого день "Х" был намечен на 16-е число.

Тогда мифическое вторжение, как пояснили на CNN, сорвалось из-за теплой погоды. Мол, генерал Мороз не явился по призыву, и российские войска испугались распутицы. Звучит как анекдот. А американские журналисты вещают это на полном серьезе.

А вот еще один перл, на этот раз от свободной британской прессы. Хранитель музея танков с видом эксперта объясняет, почему русские боевые машины не проедут по раскисшей Украине.

"Вот этот танк позади меня – российский Т-72. На нем установлены гусеницы с так называемым агрессивным профилем. Здесь нет элементов, которые помогали бы машине цепляться за покрытие. Поэтому, оказавшись на недостаточно устойчивом грунте, она может в нем буквально утонуть", – объясняет смотритель музея танков Дэвид Уилли.

Глубина анализа заставляет предположить, что английский музейщик сталкивался с танками, в лучшем случае, в компьютерной игре.

"Как водители автомобилей меняют давление шин в зависимости от грунта, по которому надо проехать, так же и танки, натяжение гусениц, оно тоже может быть разным. И гусеницы, они всегда широкие. И поэтому наши танки проходимые. Когда говорят о каком-то влиянии погоды, то это лишь попытка оправдать свою экспертную бездарность", – комментирует объяснения "эксперта" военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Даже рассуждая о погодных условиях на Украине, западные пропагандисты распространяют дезинформацию. Говорят: потепление и распутица. На деле, за исключением юга, 16 февраля почти на всей территории Незалежной средняя температура держалась ниже нуля. Кашу на дорогах могли бы создать обильные осадки в виде дождя или снега, однако и их в стране в феврале был дефицит. Более того, в районах, где должно стартовать мнимое наступление, лежат сугробы. Пусть небольшие, но, согласитесь, припорошенные снегом поля и распутица не одно и то же.

Сугробы на северо-востоке Украины сегодня остановят разве что легковые автомобили. Даже внедорожники проедут. Что уж говорить о танках и бронированной технике.

Сложно поверить, что взрослые люди на Западе, называющие себя военными аналитиками и экспертами, настолько наивно заблуждаются. Постоянные вбросы о "вторжениях" больше напоминают очередную информационную атаку на Россию.

"На мой взгляд, это просто попытка придумать, почему же в этот раз такой нервный прогноз не сбылся. На мой взгляд, вся эта история изначально затевалась с расчетом, что ничего не будет. Как прикрытие для каких-то политических шагов, акций. Но не прелюдия к настоящей войне", – считает военный историк, писатель Евгений Норин.

В завершение немного цифр: на фоне эскалации ситуации на Украине резко вырос экспорт сжиженного природного газа из США в Европу. Американцы снова стали крупнейшим производителем нефти и газа в мире и активно пытаются вытеснить российских конкурентов с рынка.

Почему бы не попугать европейцев мировой войной, если на этом можно неплохо заработать? Как любят говорить за океаном: ничего личного, просто бизнес.