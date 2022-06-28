Байден был вынужден преждевременно покинуть замок Эльмау

Американский президент Джо Байден раньше запланированного уехал из замка Эльмау на юге Германии, где сегодня завершается саммит G7. Он направился в Мюнхен, а оттуда вылетит в Мадрид, где сегодня же начинается встреча лидеров НАТО.

По сообщению агентства DPA, президент США покинул саммит в Баварии раньше, чем планировалось, из-за погодных условий. На полях саммита НАТО в Мадриде Байден надеется встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Ранее на полях саммита G7 в замке Эльмау президент США обсудил влияние конфликта на Украине на ситуацию в сфере продовольственной безопасности в Африке с действующим председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом. Стороны обсудили дальнейшие усилия "семерки" на этом направлении, а отдельной темой на встрече лидеров стало создание в рамках проекта G7 нового предприятия в Сенегале для производства "миллионов доз вакцин" от коронавируса ежегодно, а также препаратов для борьбы с другими заболеваниями.

Там же, на полях саммита G7, президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти. Снятое журналистами видео беседы опубликовала на своем сайте газета New York Post.

По словам Макрона, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид сказал ему, что его страна находится на максимуме производственной мощности, и что саудовцы могут увеличить добычу лишь ненамного – на 150 тысяч баррелей в сутки или чуть больше. У Саудовской Аравии, сообщил Байдену Макрон со ссылкой на Мухаммеда бен Заида, нет огромных мощностей для роста добычи – по крайней мере, раньше, чем через полгода.