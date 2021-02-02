Путин: нужно реагировать на контент, но не ограничивать свободу слова

Президент России Владимир Путин считает, что на контент в социальных сетях реагировать нужно, при этом нельзя ограничивать свободу выбора и слова человека. Об этом глава государства заявил во время встречи с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года". Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Владимир Путин обратил внимание на то, что современные информационные платформы все чаще начинают управлять сознанием. Для этого они изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что считают нужным. Президент отметил, что человек может принять решение, даже не осознавая руководства над ним. "Это тонкая вещь", — подчеркнул глава государства.

Путин также считает, что интернет-платформы зачастую направлены на извлечение прибыли. В связи с этим "плевать они хотели" на вред того или иного контента.

С 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Социальные сети теперь обязаны сами отыскивать среди контента матерные слова и все, что попадает в категорию запрещенного.