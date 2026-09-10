Путин каждый день занимается вопросом защиты городов от украинских атак Песков: Путин ежедневно обсуждает с военными вопрос защиты городов России

Москва10 сен Вести.Президент России Владимир Путин каждый день ставит на обсуждение вопрос защиты российских городов от атак ВСУ. В том числе президент обсуждает с военными в том числе защиту курортных городов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются сказал Песков журналистам

Ранее Владимир Путин заявил, что страны, которые помогают запускать беспилотники по территории России, не отдают себе отчет о последствиях.