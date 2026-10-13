15 египетских моряков с атакованного в Черном море судна вывезли с Украины МИД Египта: 15 моряков с атакованного в Черном море судна покинули Украину

Москва13 окт Вести.15 моряков из Египта, которые находились на борту судна, пострадавшего от атаки в Черном море, удалось вывезти с Украины в Молдавию. Об этом 13 октября сообщил египетский МИД.

15 египетских моряков, чье судно пострадало в ходе боевых действий в Черном море, были благополучно вывезены с Украины в Молдавию и вернутся на родину в кратчайшие сроки говорится в сообщении

Сведения о том, когда именно случился инцидент и на каком судне несли службу моряки, в сообщении ведомства не приводятся.