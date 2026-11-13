MK.RU: 15-летняя девочка, сообщавшая о проблемах в школе, погибла в Москве

15-летняя девочка, сообщавшая о проблемах в школе, погибла в Москве MK.RU: 15-летняя девочка, сообщавшая о проблемах в школе, погибла в Москве

Москва13 ноя Вести.15-летняя девочка совершила самоубийство на западе Москвы; по предварительным данным, причиной трагедии могли стать проблемы с учебой в школе. Об этом пишет MK.RU.

Согласно данным издания, школьницу нашли погибшей утром в четверг. До этого она, как обычно, собиралась в школу, и родители не заметили в ее поведении ничего странного.

Однако ранее она жаловалась на проблемы в школе. В частности, речь шла о сложностях с преподавателями по химии и биологии говорится в материале

По информации издания, при этом родители не давили на девочку и не ругали за оценки.

Более подробной информации не приводится.

На днях вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила, что в России необходимо принять единый документ о борьбе с буллингом в школах. Она отметила, что системы профилактики травли сейчас не существует, а документ определит порядок предупреждения и выявления таких случаев.