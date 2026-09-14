Cын Киллиана Мерфи получил роль в сериале "Молодость" от HBO

19-летний сын Киллиана Мерфи получил роль в крупном проекте HBO Cын Киллиана Мерфи получил роль в сериале "Молодость" от HBO

Москва14 сен Вести.19-летний Аран Мерфи, сын актера Киллиана Мерфи, получил роль в новом крупном проекте HBO. Об этом сообщает Daily Mail.

Восходящая звезда, 19-летний актер, идет по стопам своего отца, получив роль в долгожданной новой драме "Молодость" говорится в сообщении

По информации издания, Мерфи-младшему достанется роль проблемного и эмоционально неуравновешенного подростка, который легко поддается сомнительным идеям в социальных сетях. Вместе с ним сыграют такие звезды, как Шэрон Хорган, Руперт Френд и Робби Джи.