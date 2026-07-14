Москва14 июлВести.Суд приговорил жителя Калинграда к 20 годам тюрьмы за контрабанду 134 кг эфедрона, кокаина и других наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.
Его также оштрафовали на 1 млн рублей.
В суде установлено, что в 2022-2023 гг. подсудимый организовал контрабанду на территорию области эфедрона, кокаина и других наркотиков массой более 134,6 кгсказано в сообщении
Наркотики были спрятаны в локомотивах железнодорожных составов, в целях дальнейшего незаконного сбыта.
Преступная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками Калининградской областной таможни.