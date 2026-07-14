В Калининграде мужчину осудили на 20 лет за контрабанду 134 кг наркотиков

20 лет колонии получил мужчина за контрабанду 134 кг наркотиков в Калининграде В Калининграде мужчину осудили на 20 лет за контрабанду 134 кг наркотиков

Москва14 июл Вести.Суд приговорил жителя Калинграда к 20 годам тюрьмы за контрабанду 134 кг эфедрона, кокаина и других наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Его также оштрафовали на 1 млн рублей.

В суде установлено, что в 2022-2023 гг. подсудимый организовал контрабанду на территорию области эфедрона, кокаина и других наркотиков массой более 134,6 кг сказано в сообщении

Наркотики были спрятаны в локомотивах железнодорожных составов, в целях дальнейшего незаконного сбыта.

Преступная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками Калининградской областной таможни.