36 полицейских из 16 регионов России награждены за героизм в День полиции

36 полицейских из 16 регионов России получили награды за мужество и героизм 36 полицейских из 16 регионов России награждены за героизм в День полиции

Москва10 ноя Вести.36 полицейских из 16 регионов России получили награды за проявленное мужество и героизм при спасении людей. Об этом в MAX сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Торжественную церемонию вручения наград, приуроченную к профессиональному празднику сотрудника МВД провел глава ведомства генерал полиции Владимир Колокольцев.

Среди награжденных – 36 полицейских из 16 регионов России, от Псковской области до Республики Саха (Якутия) … Рискуя собственной жизнью, они пришли на помощь погибавшим в огне пожаров, в водной стихии и в снежном плену сказано в сообщении

День сотрудника органов внутренних дел в России отмечается 10 ноября. Ранее Владимир Колокольцев, обращаясь к коллегам, подчеркнул, что полицейский – это сложная, сопряженная с ежедневным риском работа, требующая хорошей подготовки и безупречных нравственных качеств.

Он пожелал сотрудникам крепкого здоровья, высоких профессиональных достижений, благополучия и семейного счастья.