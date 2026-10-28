"Необыкновенные люди": губернатор Воробьев наградил волонтеров Подмосковья Губернатор Воробьев: волонтеры Подмосковья - это необыкновенные люди

Москва28 окт Вести.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь бойцам спецоперации и их семья. В интервью ИС "Вести" он назвал тех, кто дарит добро, необыкновенными людьми.

Воробьев в преддверии Дня волонтера вручил активистам областные награды. Торжественная церемония прошла в Доме правительства.

Все это люди необыкновенные, потому что они посвящают себя тому, чтобы дарить добро отметил губернатор

Силами движения на фронт и в приграничные районы отправлено уже более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи.