Москва28 октВести.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь бойцам спецоперации и их семья. В интервью ИС "Вести" он назвал тех, кто дарит добро, необыкновенными людьми.
Воробьев в преддверии Дня волонтера вручил активистам областные награды. Торжественная церемония прошла в Доме правительства.
Все это люди необыкновенные, потому что они посвящают себя тому, чтобы дарить доброотметил губернатор
Силами движения на фронт и в приграничные районы отправлено уже более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи.